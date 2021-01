Corradi: "Il divorzio col Piacenza era inevitabile: la politica della società è chiara"

vedi letture

Dalle colonne di sportpiacenza.it, è intervenuto l'ex Piacenza Mattia Corradi, che, dopo la firma con il Modena, è tornato a parlare del suo addio alla formazione biancorossa: "E’ stata davvero una bella avventura e di Piacenza conserverò molti bei ricordi che sono sicuramente più di quelli brutti, per alcune situazioni. Senz’altro il rammarico più grande rimane la promozione in B sfumata due volte, peccato, l’avrebbe meritata la città, il pubblico, la squadra. Potevamo coronare il sogno di una città intera ma non ce l’abbiamo fatta. Il mio addio credo fosse inevitabile, tutti conoscono la politica intrapresa dalla società e quanto accaduto in estate non ha fatto altro che posticipare il divorzio tra noi, non era certo la soluzione. Però sono contento perché ho vissuto una parentesi di serenità di un mese e penso di aver fatto bene in quel periodo, solo che il problema si è poi ripresentato".