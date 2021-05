Corsa a due per la serie B: grande volata tra Perugia e Padova per la promozione diretta

Tutti gli occhi sono le per la corsa a due di domani tra Perugia e Padova, come riporta l'edizione odierna di Gazzetta dello Sport manca sempre meno alla resa dei conti. "L’ultima giornata in C si gioca domani, in ogni girone in contemporanea. Via alle 15 con il B, dove è in gioco l’ultima promozione diretta. Perugia (a Salò) e Padova (in casa con la Samb, che lunedì avrà la sentenza sul fallimento) condividono la vetta: agli umbri (avanti nello scontro diretto) basta un risultato che non sia peggiore di quello dei rivali".