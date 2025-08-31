Ufficiale
Cosenza, Bonifiglio ceduto in prestito in D: il difensore è un nuovo giocatore del Sora
Lucio Bonfiglio saluta il Cosenza e approda in Serie D. Il difensore classe 2007 infatti è stato ceduto in prestito al Sora. Questo il comunicato della formazione rossoblù:
"Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lucio Bonofiglio al Sora Calcio 1907, squadra laziale che milita nel campionato di Serie D. Il difensore, classe 2007, si trasferisce in prestito, dopo aver giocato con la Primavera del Cosenza nella passata stagione e dopo essersi aggregato con la prima squadra nella fase di preparazione pre-campionato".
