TMW
Fiorentina, Ikoné torna in patria: c'è l'accordo con il neopromosso Paris FC
TUTTO mercato WEB
Sarà ancora lontano da Firenze la prossima avventura calcistica di Jonathan Ikoné: c'è l'accordo per il trasferimento al Paris Fc, che ha superato Rizespor e Southampton nella corsa all'esterno viola. Alla società viola 3 milioni e una percentuale sulla futura rivendita: sarà addio definitivo. Ritroverà un altro ex Fiorentina come Maxime Lopez, con cui ha condiviso anche una stagione.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Gasp Re di Roma. Il centrocampo salva Conte e ora Hojlund. Orsolini per Italiano e per Gattuso. Nkunku e Lecce: due vittorie per un Milan da Champions. Favola Cremonese
Le più lette
4 Torino-Fiorentina, le probabili formazioni: Asllani all'esordio. Kean torna titolare dopo l'Europa
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile