TMW Fiorentina, Ikoné torna in patria: c'è l'accordo con il neopromosso Paris FC

Sarà ancora lontano da Firenze la prossima avventura calcistica di Jonathan Ikoné: c'è l'accordo per il trasferimento al Paris Fc, che ha superato Rizespor e Southampton nella corsa all'esterno viola. Alla società viola 3 milioni e una percentuale sulla futura rivendita: sarà addio definitivo. Ritroverà un altro ex Fiorentina come Maxime Lopez, con cui ha condiviso anche una stagione.