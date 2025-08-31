Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Ikoné torna in patria: c'è l'accordo con il neopromosso Paris FC

Fiorentina, Ikoné torna in patria: c'è l'accordo con il neopromosso Paris FCTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:22Serie A
di Redazione TMW
fonte Niccolò Ceccarini

Sarà ancora lontano da Firenze la prossima avventura calcistica di Jonathan Ikoné: c'è l'accordo per il trasferimento al Paris Fc, che ha superato Rizespor e Southampton nella corsa all'esterno viola. Alla società viola 3 milioni e una percentuale sulla futura rivendita: sarà addio definitivo. Ritroverà un altro ex Fiorentina come Maxime Lopez, con cui ha condiviso anche una stagione.

