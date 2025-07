Ufficiale Lecce, il 2004 McJannet ceduto in prestito alla Ternana: il comunicato

Il Lecce, in attesa di altri colpi in entrata, sfoltisce la propria rosa con la cessione in prestito del classe 2004 Ed McJannet alla Ternana. Di seguito il comunicato ufficiale del club salentino:

"L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ed McJannet alla Ternana Calcio", si legge nella nota dei giallorossi.