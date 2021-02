Crisi Carpi. Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare e scatta il ritiro fino a San Valentino

Per adesso non ha sortito gli effetti desiderati il cambio in panchina per il Carpi. Lo scorso 21 gennaio, a seguito della sconfitta per 1-0 incassata dal Matelica, la dirigenza emiliana aveva provveduto ad esonerare Sandro Pochesci per dare spazio a Luciano Foschi, tecnico dalla grande esperienza che fra Renate e Ravenna aveva dimostrato di saper coniugare risultati e bel gioco. A Carpi, però, la situazione tutt’ora rimane molto complicata, con quattro sconfitte sulle cinque gare sotto la nuova gestione. Un rendimento che ha fatto scattare l’allarme in casa emiliana tanto da decidere per il ritiro in vista dei prossimi due match di campionato fra Padova e Arezzo in programma il 10 e il 14 febbraio.