Crisi Samb, l'ex Foggia Felleca alla finestra in attesa di novità sul futuro del club

Dopo Como e Foggia Roberto Felleca potrebbe tornare a guidare un club di Serie C. Questa volta per evitarne il fallimento. Stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, il manager, fresco di addio ai Satanelli, pare essere interessato a rilevare la proprietà della Sambenedettese, club oggi in forte crisi finanziaria con i giocatori che l'hanno già messo in mora e sono pronti a scioperare.