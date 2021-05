Crisi Samb, oggi deadline per le offerte. Possibile che i curatori fallimentari non ne ricevano

Scade oggi la deadline imposta dai curatori fallimentari della Sambenedettese per presentare le offerte d'acquisto per il club. Stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, però, al momento non ci sono buone notizie dato che la coppia Moneti-De Sarlo ha espresso dei dubbi circa il deposito di tale offerta dopo che Real Mutua ha aperto un contenzioso con la FIGC che va ad aumentare il debito sulle spalle della Samb. Nessuna certezza neanche dalle cordate rappresentate da Merlonghi e da Bucci. Quest'ultimo, intanto, ha già palesato la possibilità di partecipare all'asta del Tribunale per aggiudicarsi il titolo sportivo qualora non si provvedesse alla cessione dello stesso tramite le offerte vincolanti.-