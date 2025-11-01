Crotone, Longo: "Voglio una squadra con identità e voglia di cambiare marcia"

Dopo il ritorno al successo in Coppa Italia contro il Foggia, il Crotone di Emilio Longo si prepara alla sfida di campionato contro il Trapani con ritrovato entusiasmo e fiducia. In conferenza stampa, il tecnico rossoblù ha spiegato come la vittoria in coppa abbia rappresentato un segnale importante: “Mi porto dietro una grande disponibilità da parte della squadra, la voglia di invertire l’inerzia dell’ultima settimana. Ho visto equilibrio, spirito e il desiderio di cambiare marcia: sarà il punto di partenza per la partita di domani”.

Con tre impegni ravvicinati tra campionato e Coppa, Longo annuncia qualche rotazione: “Servirà gente fresca, sarà una partita di alto livello. Tutti si stanno allenando bene, e sono sicuro che faremo un’ottima prestazione”.

Sul Trapani, il tecnico mostra rispetto ma anche fiducia: “È una squadra pimpante, che pressa alta. Sarà una partita aperta, decisa dalla capacità di leggere gli spazi. Vincerà chi saprà interpretare meglio le situazioni”.

Infine, un pensiero ai tifosi: “Cosa vogliono dire a queste persone che portano il tifo così in alto? Più che dire, sto provando a fare insieme alla squadra: ricreare quell’entusiasmo che abbiamo visto alla fine dell’anno scorso, quando i risultati ci davano ragione e la disponibilità dei ragazzi riempiva il campo rispetto agli obiettivi iniziali. Negli occhi e nelle orecchie abbiamo le uscite in festa dopo Vicenza o Salò. Il nostro obiettivo è tornare a quei fasti, a un recente passato in cui siamo stati protagonisti. Dobbiamo impegnarci al massimo, rispettare attraverso l’applicazione gli sforzi di tutti i sostenitori. Lo facciamo, sapendo che dare il massimo non sempre è proporzionale al risultato. Ma col tempo sono convinto che regaleremo ancora emozioni. Proveremo a riempire lo stadio. Ringraziamo chi ci sostiene nei momenti difficili: sono i veri trascinatori, ci danno quel qualcosa in più. Continuando con voglia, passione e rispetto per questi colori, torneremo a riempire l’uscita".