Ufficiale Crotone, mister Longo ritrova Guerra: ha firmato con i pitagorici. I dettagli del contratto

Oggi alle 16:17 Serie C

Lo avevamo anticipato, quest'oggi si era positivamente chiusa la trattativa tra il Crotone e il Picerno per l'approdo in Calabria di Walter Guerra, e ora arriva l'ufficialità del tutto: l'esperto difensore, che dopo sei anni lascia la Basilicata, ha firmato un contratto annuale con rinnovo automatico al 30 Giugno 2027 al verificarsi di determinate condizioni con la truppa pitagorica.

Questa la nota diramata dal club della famiglia Vrenna:

"Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Walter Guerra.

Il terzino sinistro classe 1992, nativo di Aversa, ritrova mister Longo con il quale ha condiviso – con ottimi risultati – l’esperienza al Picerno dal 2022 al 2024, maglia che ha indossato nelle ultime sei stagioni mettendosi in mostra come uno dei migliori nel suo ruolo.

Guerra ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoblù per un anno con rinnovo automatico al 30 Giugno 2027 al verificarsi di determinate condizioni.

Benvenuto nella famiglia Crotone, Walter!".