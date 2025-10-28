Shock a Milano, La Repubblica: "Martinez ha investito e ucciso un anziano in carrozzina"
È una tragedia quella che è avvenuta vicino ad Appiano Gentile a Milano. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Josep Martinez, portiere dell'Inter, ha investito con la sua auto una persona in carrozzina elettrica, uccidendola. L'uomo aveva 81 anni.
Sul sito online del quotidiano si legge che l'impatto è stato violentissimo e ha reso vano l'intervento da parte dell'elisoccorso, dell'ambulanza e dei Carabinieri. I sanitari hanno provato a rianimarlo, ma è deceduto sul posto.
La prima ricostruzione de La Repubblica racconta di un possibile malore per l'uomo in carrozzina, che ha invaso la corsia su cui Martinez stava transitando con la macchina. Il calciatore si è fermato per prestare i soccorsi, ma è stato inutile.
