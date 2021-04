Di Natale, esordio col botto: il mister della Carrarese non stecca la prima e vince

vedi letture

Antonio Di Natale non è certo un nome che ha necessità di presentazioni: sesto realizzatore di sempre del campionato di Serie A con 209 gol all'attivo, colui che ha segnato più gol nella massima serie nella decade 2010-2019 (125 reti all'attivo), primatista di presenze e di gol in Serie A (385 presenze e 191 reti) e nelle competizioni UEFA per club (37 presenze e 17 centri) con l'Udinese, vicecampione d'Europa con la nazionale italiana nel 2012.

Poi nel 2018 la svolta, la scelta di seguire mister Pasquale Marino sulla panchina dello Spezia nella veste di collaboratore tecnico, fino all'approdo, lo scorso anno, alla guida della formazione ligure Under-17. Poi l'ulteriore salto: non riconfermato per la stagione in corso, a settembre 2020 inizia a frequentare a Coverciano Il corso UEFA A per poter allenare le prime squadre fino alla Serie C (ed essere allenatori in seconda in A e B), ed ecco la chiamata: dopo le dimissioni di Silvio Baldini, la Carrarese sceglie lui come allenatore.

Per traghettare la squadra verso la salvezza, con lo spettro playout che si faceva sempre più vicino nonostante le premesse iniziali che volevano il club in lotta per la promozione verso la Serie B.

Ieri sera l'esordio, contro la Lucchese, penultima in graduatoria e con un piede già nella fossa. Ma con l'altro ancora in bilico, e con tanta voglia di provare a fare l'impresa. L'impresa, però, l'ha fatta mister Di Natale, con la sua Carrarese: successo per 3-1 all'esordio.

E se è vero che chi ben inizia è a metà dell'opera...