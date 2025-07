Ufficiale Lumezzane, Leonardo Mantovani è il nuovo responsabile dell'area tecnica maschile

Serie C

Oggi alle 16:55 Serie C

Leonardo Mantovani è il nuovo responsabile dell'area tecnica del Lumezzane. Di seguito la nota del club:

FC Lumezzane è lieto di annunciare che dalla data odierna Leonardo Mantovani ricoprirà la carica di responsabile dell’area tecnica della prima squadra maschile.

Mantovani ha iniziato il suo percorso calcistico a livello dirigenziale nel Brescia Calcio dove per dieci anni ha ricoperto la carica di Coordinatore degli Osservatori prima di passare al Napoli come Responsabile degli Osservatori e successivamente all’Hellas Verona e al Bologna. Torna poi al Napoli come Capo Osservatori.

“Andrea Caracciolo lo conosco da tantissimi anni, da quando calciatore arrivò al Brescia, oggi lo ritrovo da presidente con idee chiare e grandi motivazioni che mi ha trasmesso e in cui mi sono ritrovato. – le prime parole in rossoblù del responsabile dell’area tecnica maschile Leonardo Mantovani – Porto la mia esperienza e la metto al servizio di una società che ha tanta voglia di crescere e con progetti ambiziosi”.

“Mantovani è un dirigente di grandissimo livello che porta la società tantissima competenza – le parole del presidente Caracciolo – e ci permetterà di crescere ulteriormente. Ricoprirà il ruolo di responsabile dell’area tecnica, sarà una figura importante sia per me che per il direttore sportivo Simone Pesce”.