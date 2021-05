Ds Albinoleffe: "A Catanzaro per dimostrare che anche un piccolo club può arrivare alto"

Superati vai ostacoli, e compiuta l'impresa Modena, per l'AlbinoLeffe è tempo di pensare al Catanzaro, avversario dei seriani nel 2° Turno Fase Nazionale dei playoff. Del sorteggio, come riferisce tuttoc.com, ne ha parlato il Ds Simone Giacchetta: “Arrivati a questa fase, il livello del torneo si fa più alto. Andremo a Catanzaro per dimostrare che anche una piccola squadra può arrivare in alto. Dobbiamo pensare a prepararla al meglio portandoci dietro la partita di Modena. Abbiamo conquistato il passaggio di turno sopperendo alla differenza di livello tecnico con le nostre qualità umane e morali”.