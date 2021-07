DS Trento: "Attendiamo l'ok per depositare i contratti già stipulati con diversi giocatori"

Un Trento che non si è mai fermato, un Trento che adesso sta costruendo la rosa per il prossimo campionato di Serie C.

Giorni di lavoro intensi per il Ds gialloblù Attilio Gementi, che ai canali ufficiali della società ha fatto il punto della situazione: "Siamo operativi da diverse settimane e, dopo aver confermato Mister Carmine Parlato sul ponte di comando, adesso ci stiamo dedicato alla formazione della rosa. Che mercato è quello attuale? È un mercato molto difficile, come hanno sottolineato più volte anche diversi operatori del settore di Serie A e Serie B, perché tutte le squadre hanno necessità di vendere e monetizzare il più possibile. Dunque, bisogna procedere con i piedi di piombo e non farsi prendere dalla foga. La fretta è sempre una cattiva consigliera, in questo caso oserei dire addirittura una “pessima” consigliera”.

E più nel dettaglio: "Il primo tassello è stata la conferma dell’allenatore, che meritava di restare al Trento: noi abbiamo voluto fortemente proseguire con lui e lui ha voluto fortemente restare. La scelta di prolungare il matrimonio con mister Parlato era la logica conseguenza dello straordinario percorso compiuto nella scorsa stagione e delle sue indubbie capacità, sia tecniche, che nella gestione del gruppo. Per quanto riguarda i giocatori non siamo rimasti certamente fermi e il fatto che non siano state ufficializzate le operazioni è dovuto a un problema di carattere tecnico, assolutamente non ascrivibile a noi: siamo in attesa che ci venga data la possibilità di depositare ufficialmente i contratti già stipulati con diversi giocatori. Ripartiremo da sei – sette elementi della rosa della scorsa stagione e poi completeremo l’organico cercando di creare un ottimo mix tra giovani ed elementi più esperti. La nostra filosofia rimarrà sempre la stessa: arriveranno giocatori che, prima di tutto, saranno uomini veri e motivati a vestire questa maglia e affrontare quest’avventura con il club”.

Conclude: "La serie C è un campionato difficilissimo, indipendentemente dal fatto che il girone sia orizzontale o verticale. Lo dicono i fatti: lo scorso anno il girone C sembrava quello con il livello più alto, ma poi alla fine playoff sono arrivate una squadra del girone A e una del girone B. Ci sono tante formazioni con grande tradizione e ambizioni, altre che si stanno attrezzando molto bene. Il Trento non sarà da meno: stiamo lavorando per essere competitivi e costruire una rosa all’altezza della situazione. L’obiettivo? Io sono abituato a non fare troppi voli pindarici: il primo traguardo da raggiungere è la permanenza in categoria e il consolidamento in serie C. Sarà la mia terza stagione a Trento e, sin dal primo giorno, il motto è stato “piedi per terra, testa bassa e lavorare”. Dobbiamo onorare questa maglia, questo Club e i nostri meravigliosi tifosi ai quali vogliamo regalare tante altre soddisfazioni".