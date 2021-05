esclusiva AlbinoLeffe, Gelli: "Impegno e determinazione per obiettivi che non immaginavamo"

"Da inizio anno ho sempre visto bene la squadra, ma è chiaro che prima di tutto dovevamo pensare a salvarci. Poi il resto è venuto da sè, e quello centrato ieri, soprattutto per noi che siamo una squadra molto giovane, è un obiettivo importantissimo, una grande soddisfazione per tutto l'ambiente: adesso sappiamo di trovarci di fronte a squadre attrezzatissime, ma andremo in campo spensierati con l'intento di giocarci al massimo le nostre carte e dare più del 100%": ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, esordisce così il centrocampista dell'AlbinoLeffe Francesco Gelli, che si racconta il giorno seguente alla qualificazione dei suoi alla Fase Nazionale dei playoff.

Una vera cavalcata quella della truppa seriana, che fin da principio ci ha creduto, come conferma il classe '96: "Già tra dicembre e gennaio credevamo che le cose si sarebbero potute metter diversamente rispetto alla semplice salvezza, e siamo stati bravi a non mollare mai".

Quale è stata la gara chiave della stagione?

"La partita vinta 2-0 in casa del Renate, che seguiva alla non buona prestazione offerta contro la Juventus U23. Quella contro i bianconeri è stata una gara dove non sembravamo neppure noi, ma ci ha fatto scattare qualcosa dentro, c'è stata la reazione e abbiamo fatto quello che forse fino ad allora non avevamo ancora fatto a pieno".

L'ottimo risultato si è visto nelle gare playoff.

"Sono state due gare ostiche, dure, abbiamo giocato contro due formazioni, Pontedera e Grosseto, che dovevano obbligatoriamente vincere per passare il turno, quindi attaccavano. Ieri, contro i maremmani, siamo stati forse un po' sottotono nei primi 20', ma poi con il gol subito abbiamo alzato la testa e dominato la gara: la reazione a noi non manca".

Vi aspetta adesso il Modena: che gara sarà?

"Sicuramente non sarà facile, gli emiliani sono una rosa con singoli di valore e una qualità di gioco importante, a sono certo che noi, con impegno e determinazione, possiamo raggiungere obiettivi che neanche immaginiamo".