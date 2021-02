esclusiva Foschi: "Dimissioni dal Carpi? La squadra necessitava del suo precedente equilibrio"

vedi letture

Non sempre tutto va come previsto, e un cambio può risultare più deleterio di quanto si pensasse: lo si è visto a Carpi, con la squadra che dopo l'esonero di mister Sandro Pochesci ha subito un'involuzione, perdendo la via della vittoria.

Al tecnico laziale era subentrato Luciano Foschi, che ha poi rassegnato le dimissioni, spiegando a TuttoMercatoWeb.com tale scelta: "Ho preso questa decisione per il bene della squadra, perché potesse reagire e tornare a giocare come sa fare: ci sono tante buone qualità e potenzialità, anche se al mio arrivo ho trovato un ambiente depresso. Probabilmente si era alterato l'equilibrio che c'era, e del quale i ragazzi avevano bisogno: credo lo stiano ritrovando, e devono lottare per centrare la salvezza il prima possibile. Al momento sono nel limbo tra playoff e playout, ma la salvezza tranquilla è più che possibile: con un filotto utile possono cambiare molte cose, e la settimana che verrà, con due scontri diretti e il sentitissimo derby con il Modena, dirà molto. Io faccio il tifo per loro, e per la società che ha davvero prestato massima attenzione a tutto quello che è stato fatto, non fa mancare nulla. Con loro, voglio anche ringraziare il Ds Andrea Mussi, che mi aveva voluto in biancorosso".