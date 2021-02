esclusiva Legrottaglie: "A Bari progetto valido, non capisco la fretta del dover salire subito"

"Dai momenti no se ne esce con il continuare a credere nei valori e nei principi di un progetto, è inutile buttare tutto, anche se i risultati non sono esattamente uguali a quelli sperati. Ma ci sono tante strade per arrivare agli obiettivi, una di queste a esempio è quella dei playoff: perché non dover credere in qualcosa di alternativo alla prima idea? La negatività non ha mai un profitto. Il progetto c'è, l'importante è arrivare": parola di Nicola Legrottaglie.

Che, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha così parlato del momento non esaltante del Bari: primo posto distante 11 lunghezze, secondo posto a rischio e panchina traballante.

L'esonero che sembra prospettarsi per mister Auteri non è quindi la giusta soluzione?

"Quelle sono eventuali scelte che non sta a me commentare. Purtroppo noi allenatori paghiamo di esser soli in un mondo che ti aspetta al varco, è sempre il mister sotto la lente di ingrandimento. Ma i tecnici hanno le stesse responsabilità di tutti, forse qualcuna in più, ma c'è sempre troppo accanimento verso chi allena".

Altra situazione in bilico, quella di Pescara, piazza che Lei conosce bene: si aspettava di vedere il Delfino ultimo in classifica?

"E' molto triste vedere la classifica del Pescara. Ci sono persone davvero eccezionali, di valore, con il presidente che ha sempre fatto di tutto per far quadrare le cose: purtroppo però ci sono annate storte dove non si incastrano le situazione ma anzi, ci sono strascichi in quella successiva, occorre solo trovare la giusta medicina, cosa che li stanno facendo. La squadra è molto rinforzata, l'ambiente sano, ci vuole solo pazienza e rispetto per chi investe. Anche perché non è quella la classifica che meritano gli abruzzesi, devono tornare a lottare per i primi posti".

A propositi di investimenti, anche il Bari ha speso molto: ma allestire rose da Serie B per la C, non è un rischio?

"Tra la B e la C ci sono dinamiche diverse, proposte diverse, interpretazioni, campi. Serve quindi un giusto mix, con gente che ti trascina nel cuore della categoria, o pazienza. Il Bari ha la possibilità di salire, se non sarà questo anno sarà il successivo, non capisco la fretta: ricordo che il tempo perso per salire è servito a risanare una società che era fallita, si stanno mettendo radici profonde. E solo quando ci sono queste poi si rimane in piedi per più tempo".