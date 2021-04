esclusiva Modena, Matteassi: "Primo obiettivo, arrivare ai playoff come miglior 4^ della Serie C"

vedi letture

Il primo posto dista 10 punti, compensabile nelle restanti gare, ma il Modena tiene i piedi per terra, e cerca di tenersi intanto quanto più stretto possibile il quarto posto attuale, a quota 60: una stagione sicuramente di livello per i canarini che si apprestano a vivere a mille questo rush finale.

Come confermato dal Ds Luca Matteassi nell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com.

Un lavoro che affonda le radici nella programmazione estiva: si aspettava però questa resa?

"E' normale che quando si intraprendere un lavoro si cerchi di farlo al meglio per arrivare più in alto possibile, non so quindi se avrei firmato per il quarto posto, ma il campionato che la squadra sta disputando lo reputo ottimo. A dicembre siamo stati anche primi in classifica, questo non so se sia stato un bene o un male perché magari ha creato qualche illusione di troppo, ma davanti abbiamo pochi club, che per di più hanno investito molto più di noi, ma società che hanno un budget più ampio del nostro le abbiamo anche dietro: credo questa sia la più realistica classifica possibile. Dispiace perché ovviamente volevamo fare qualcosa in più, ma facciamo prima terminare il campionato".

Difficile quindi raggiungere il terzo posto?

"I punti di distanza ci sono, inutile negarlo, ma dobbiamo pensare a fare quanti più punti possibile nelle gare che restano per arrivare ai playoff come miglior quarta dei tre gironi: equivarrebbe a un terzo posto. E su questo sono comunque fiducioso, la squadra sta rispondendo bene a tutto, ed è ottimamente allenata da mister Mignani: i ragazzi lo seguono tantissimo, lui sa di calcio. Ripeto che il lavoro fatto è ottimo".

Accenna ai playoff, la cui formula si lega inevitabilmente alla situazione pandemica...

"Purtroppo sì, è il Covid-19 che deciderà un po' di situazioni, non è una scelta nostra. La speranza però è che tutto possa andare al meglio per quel che riguarda la pandemia".

Che il virus incidesse sul campionato era logico: ma che incidesse così tanto era preventivabile?

"Speravamo tutti che la stagione attuale avesse un'altra piega, che fosse migliore da quel punto di vista, tante squadre sono state e sono tutt'ora colpite dal virus. Per altro ci sono molte spese da sostenere a fronte di ricavi quasi inesistenti, c'è da fare un monumento ai presidenti che hanno portato avanti il tutto perché la mazzata è stata grande: speriamo che nel prossimo campionato si possano fare discorsi diversi, che uno spiraglio di normalità si inizi a vedere"

I vaccini obbligatori per i calciatori potrebbero risolvere parzialmente la situazione?

"I vaccini sarebbero una cosa importante, io lo apprezzerei e se ci fosse da votare per farli il mio voto sarebbe "si", ma è giusto che prima di noi vengano tutelate altre persone: penso ad anziani, operatori sanitari, ragazzi che vanno a scuola. La speranze è comunque che l'Italia si riprenda presto".