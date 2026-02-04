Parma, Kowalski torna in patria: finito il prestito alla Torrense, inizia quello al Miedź Legnica
Ancora movimenti per il mercato del Parma, che ha richiamato a sè il giovane attaccante Mateusz Kowalski e si appresta a girarlo nuovamente in prestito: l'avventura alla Torrense non ha dato grandi frutti, così il club ducale ha scelto di garantire al polacco una nuova avventura, stavolta in patria.
Secondo meczyki.pl la squadra in pole position per ottenerlo è il Miedź Legnica, che sarebbe pronta ad accoglierlo con la formula del prestito fino al termine della stagione 2025/2026. Un'opportunità cruciale per ritrovare fiducia e continuità dopo il lungo calvario fisico.
