Favilla vicino a presentare l'offerta? Heller: "Non so se e quando prenderà il Livorno"

Sembra non finire mai il teatrino societario del Livorno, ancora alle prese con le querelle della cessione societaria. Stando a quanto riferisce amaranta.it, però, prossimi risvolti sarebbero imminenti perché l'imprenditore milanese Franco Favilla starebbe per presentare l'offerta per l'acquisizione delle quote del club: non resi noti i dettagli della proposta, anche se pare che il "proprietario e amministratore delegato della multinazionale Seasif Holding chiederà all'ex patron Aldo Spinelli, attualmente socio di minoranza del club di via Indipendenza, di provvedere assieme a lui alla copertura del grosso debito che il Livorno ha accumulato negli ultimi anni di gestione".

Ore calde, sulle quali però il presidente amaranto Giorgio Heller, come riferisce Il Tirreno - ed. Livorno, non si è sbilanciato: "Sono in essere trattative con i soci singoli, trattative che, mi preme specificare, non gestisco io in prima persona: non sono in gradi di stabile se e quanto Franco Favilla prenderà il Livorno".