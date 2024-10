Ufficiale Feralpisalò, c'è il rinnovo di Pilati: il difensore firma fino al 2027

Feralpisalò è felice di comunicare il prolungamento del contratto di Alessandro Pilati fino al 30 giugno 2027.

Il numero 19, protagonista con i Leoni del Garda dalla stagione 2022/2023, ha collezionato 59 presenze in verdeblù condite da 1 gol e 3 assist.

"Sono orgoglioso di questo rinnovo - le sue parole dopo la firma. Poter vestire questa maglia fino al 2027 è un responsabilità che voglio ripagare in campo, ma non solo. Ringrazio il Presidente, Giuseppe Pasini e il Direttore sportivo, Andrea Ferretti per la fiducia e la stima".