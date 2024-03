Ufficiale Fermana, esonerato il tecnico Protti. Era finito al centro delle contestazioni dei tifosi

Dopo la contestazione da parte dei tifosi a seguito di un'uscita poco felice ("Abbiamo bisogno di appoggio, chi vuole mugugnare per un passaggio o un tiro sbagliato se ne vada al cinema. Il biglietto glielo pago io"), per il tecnico Stefano Protti è arrivato l'esonero da parte della Fermana, club che occupa l'ultimo posto nel Girone B di Serie C. Di seguito la nota del club:

"La Fermana comunica ufficialmente che il tecnico Stefano Protti è stato sollevato dall'incarico di guida tecnica della prima squadra gialloblù. Una decisione che conferma la volontà della società gialloblù di mettere in atto tutti gli sforzi e le soluzioni possibili in questa fase delicata della stagione. Al tecnico vanno i ringraziamenti per il lavoro e l'impegno profuso per la causa gialloblù in queste due stagioni e il miglior in bocca al lupo per il proseguo della stagione.

La società comunicherà nelle prossime ore la scelta in merito alla guida tecnica della squadra fino al termine della stagione".