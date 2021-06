Finale playoff, domenica il primo round di Padova-Alessandria. Longo suona la carica: le aperture

vedi letture

Domenica il primo match della finale playoff di serie C fra Padova e Alessandria, i quotidiani in edicola questa mattina aprono che le parole dei protagonisti. "Grinta e qualità, ce la giochiamo". La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Moreno Longo, tecnico dell'Alessandria. Cresce l'attesa pure a Padova, 1000 biglietti in prevendita. Spazio poi al mercato: "Pettinari per il Pisa, Brescianini da Galliani. I gol di Asencio per la Ternana", scrive il Corriere dello Sport, mentre Tuttosport si concentra sul Parma: "Favilli e Provedel nel mirino dei Ducali", si legge.