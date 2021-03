Fiumana (AIC) sulla Samb: "Niente stipendi da novembre, la squadra non è tranquilla"

vedi letture

Andrea Fiumana, delegato dell'AIC, ai microfoni di Vera TV ha fatto il punto sulla situazione in casa Sambenedettese dopo l’incontro con i giocatori rossoblù avvenuto questo pomeriggio: “I ragazzi al momento non hanno preso le mensilità di novembre e dicembre. E tra una settimana, il 16, c'è un'ulteriore scadenza che non lascia tranquilli i ragazzi. Lo spogliatoio ha manifestato la volontà di aspettare risposte dalla società, ma è pronta ad impegnarsi sul campo come fatto fino ad oggi. - continua Fiumana come riporta Tuttoc.com - Nel momento in cui la COVISOC certificherà il mancato pagamento il club andrà incontro a una penalità. Nel caso emerga la recidiva nel bimestre gennaio-febbraio il problema sarebbe non da poco, mi auguro non avvenga".