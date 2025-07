Inter, non solo Leoni: arriverà un trequartista? Torna in auge il nome di Enciso

Dopo gli arrivi dei vari Petar Sucic (dalla Dinamo Zagabria), Luis Henrique (dal Marsiglia) e Ange-Yoan Bonny (dal Parma), oltre che dei ragazzi rientrati dai prestiti che puntano a rimanere in rosa come Francesco Pio Esposito (Spezia), l'Inter è ora al lavoro soprattutto per sfoltire la rosa. Il doppio scopo è quello di far spazio, da un lato, a potenziali nuovi arrivi e ovviamente anche quello di fare il più possibile cassa con chi potrebbe trovare poco spazio nel nuovo corso.

Ma con i soldi incassati dalle vendite, quali mosse potrebbe poi portare avanti l'Inter? Come noto, il club nel portare avanti l'opera di ringiovanimento della squadra sta puntando ad un profilo verde per il reparto difensivo, dove sia Stefan De Vrij (33 anni) che soprattutto Francesco Acerbi (37) non sono più nel fiore dei loro anni. Il primo nome della lista in tal senso è quello di Giovanni Leoni, che però il Parma non lascerà andare a basso costo.

Non solo in difesa però l'Inter cercherà rinforzi. Se davanti eventuali nuove entrate dipendono da chi potrebbe lasciare, come Taremi, è noto che i nerazzurri vorrebbero puntare anche parte del budget residuo su un giocatore in grado di ricoprire con una certa qualità il ruolo di trequartista. Nico Paz è una pista che si è fatta quasi impercorribile, dunque Tuttosport fa il nome di una possibile alternativa: si tratta di Julio César Enciso, in forza al Brighton e di rientro dal prestito all'Ipswich Town, nome che torna in auge nell'orbita nerazzurra dato che già era stato accostato all'Inter nel recente passato.