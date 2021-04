focus Il Covid-19 non dà tregua alla Serie C: ancora sei recuperi. Queste le nuove date

Si avvicina la volata finale della stagione in Serie C. La pandemia di Covid-19 ha però reso difficoltoso il cammino delle 59 formazioni iscritte al campionato di Lega Pro. Dopo i recuperi giocatisi in questi due giorni, scende a tre la lista di gare da dover recuperare.

Diamo ora uno sguardo alla situazione girone per girone, evidenziando le gare che saranno da recuperare e le nuove date per la disputa:

> GIRONE A

32^ GIORNATA

Juventus U23-Olbia (nuova data mercoledì 21 aprile ore 15)

35^ GIORNATA

Pro Vercelli-Lecco (nuova data mercoledì 21 aprile ore 15)

36^ GIORNATA

Pontedera-Pro Vercelli (nuova data mercoledì 28 aprile ore 15)

> GIRONE C

34^ GIORNATA

Foggia-Monopoli (nuova data mercoledì 21 aprile ore 15)

35^ GIORNATA

Juve Stabia-Catanzaro (nuova data mercoledì 21 aprile ore 15)

36^ GIORNATA

Cavese-Turris (nuova data mercoledì 28 aprile ore 15)