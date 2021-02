focus La Top 11 del Girone A di Serie C: Lecco brillante in tutti i reparti. Ok Lanni

vedi letture

E' andata in archivio la 23^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Novara-Alessandria 2-1

Olbia-Pro Sesto rinviata a data da destinarsi per Covid-19

Giana Erminio-Albinoleffe 0-1

Grosseto-Pergolettese 2-2

Juventus U23-Livorno 6-0

Pistoiese-Pro Patria 1-2

Renate-Pontedera 0-0

Lucchese-Pro Vercelli 0-0

Piacenza-Carrarese 1-1

Lecco-Como 4-0

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 3-4-1-2:

Lanni (Novara): dice no a Prestia nel momento più delicato del match, e mette i guantoni sul successo dei suoi. Poche le volte che viene chiamato in causa, ma la risposta, in quei casi, è sempre "presente". Una sicurezza.

Malgrati (Lecco): dalla sua parte non si passa, l'attacco del Como può far poco. L'esser lecchese di nascita, nel derby, dà forse quella spinta in più, perché il capitano sale davvero in cattedra ed eccelle in tutto.

Risaliti (Pontedera): un salvataggio sulla linea evita il gol del Renate, e vale quanto un gol fatto. E' comunque sempre preciso e attento nel gestire le scorribande sulle fasce delle pantere, che vengono addomesticate: per il suo reparto, una garanzia.

Dragusin (Juventus U23): il Livorno non è l'avversario più ostico del momento, ma sulla marcatura a Dubickas è devastante: l'ex Lecce è di fatto annullato. Benissimo sia nel gioco a terra che in quello aereo e sempre pulito negli interventi.

Bertoni (Pro Patria): ci mette poco a piegare la Pistoiese, con gol e assist. Prestazione sugli scudi, dove di fatto non sbaglia niente: funzionale per la squadra e più che mai produttivo

Cretella (Grosseto): suo il gol che vale il primo pareggio, e che corona una prestazione una prestazione in crescendo. Parte lento, ma poi si sblocca trovando spazi e dirigendo il gioco dei suoi.

Palma (Piacenza): torna a essere il Palma che tutti conoscono, quello determinante soprattutto nelle situazioni più ostiche. Per tutti i 90' è costante a livello tattico e mentale, alzando la qualità del gioco, e sul finale mette lo zampino che porta al prezioso pari con gli apuani.

Bolzoni (Lecco): in match ostici come quello contro il Como, l'esperienza e la caparbietà sono tutto, e il centrocampista bluceleste lo sa bene. Perfetto in fase di regia, gioca a tutto campo: una prova di sacrificio e di spessore.

Iocolano (Lecco): l'unico gol in cui non mette lo zampino è il terzo, ma su quattro siglati siano a comunque più della metà. Le giocate migliore sono le sue, la trequarti il suo habitat naturale: contro un avversario di livello, fa valere più che mai malizia ed esperienza.

Capogna (Lecco): è qualcosa di devastante. Gioca con classe e mette in campo solo belle giocate, oltre a trovare poi il 50esimo gol con la maglia bluceleste, e lotta su tutti i palloni con grinta e determinazione. Una spina nel fianco per la difesa comasca.

Bianchi (Lucchese): fa la differenza, inutile negarlo. Si contano almeno tre nitide occasioni sulle quali la Pro Vercelli si salva anche con un po' di fortuna, ma il gol è solo quello che gli manca, in una giornata dove mostra personalità e intelligenza tattica. Contro una formazione di caratura assai superiore.