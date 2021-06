focus Serie C, top 11 dei playoff nazionali: Chiricò mostruoso, Scarsella non si ferma più

vedi letture

Sono andate in scena le gare di andata del 2° turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Questi i risultati:

Albinoleffe-Catanzaro 1-1

Avellino-Sudtirol 2-0

FeralpiSalò-Alessandria 1-0

Renate-Padova 1-3

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-4-1-2:

De Lucia (FeralpiSalò): la mira dei calciatori dell’Alessandria non è delle migliori, forse si aspettava un pomeriggio più impegnativo. Ma il grande portiere è quello che si fa trovare pronto in quelle gare apparentemente tranquille. E non ha sbagliato un solo intervento.



Laezza (Avellino): perfette un paio di chiusure su Rover, partito a campo aperto ma fermato con eleganza e personalità dal difensore biancoverde. Dopo l’ammonizione gioca più di posizione e meno d’anticipo, non cambia la sostanza: voto altissimo e applausi quando ha lasciato il terreno di gioco.

Mondonico (Albinoleffe): leggermente fuori posizione in occasione della rete del Catanzaro, si riscatta con gli interessi segnando il gol più bello della sua carriera. Davvero strepitoso il suo tiro al volo di destro che lascia di stucco il povero Di Gennaro consentendo ai padroni di casa di tenere viva la speranza qualificazione.

Fazio (Catanzaro): ottima gara per il difensore giallorosso, costretto più volte agli straordinari per fermare gente come Manconi e Cori che è tanta roba per la categoria. Uno dei migliori in campo

Gelli (Albinoleffe): è stata una delle note liete della stagione dei lombardi. Parte forte, con un paio di lanci dalle retrovie per Manconi e un tentativo dalla distanza murato dalla difesa avversaria. Nella ripresa il Catanzaro alza il baricentro ed è elemento prezioso in fase di non possesso.

Scarsella (FeralpiSalo): cos’altro si può dire di questo centrocampista che sta diventando sempre di più il trascinatore della sua squadra? Ormai il gol è una costante, così come è costante chiedersi cosa ci faccia ancora in Lega Pro. Bravissimo a indovinare la traiettoria giusta con un colpo di testa imparabile e che vale mezza qualificazione.

Della Latta (Padova): Chiricò ha finalizzato, ma è stato il centrocampo il punto di forza dei veneti nella gara playoff col Renate. L’ex Piacenza non ha tradito le attese ed è stato l’uomo ovunque capace di sfornare assist a ripetizione.

Tito (Avellino): è l’uomo dei gol decisivi. Proprio quando il match sembrava incanalato sullo 0-0 ecco un sinistro micidiale che spiazza Poluzzi e consente agli irpini di mettere le ali. Condizione psicofisica eccellente per questo ragazzo, fiore all’occhiello di un organico cresciuto esponenzialmente anche grazie alle sue giocate.

Carlini (Catanzaro): sfrutta alla perfezione un cross dalla trequarti, anticipa nettamente Mondonico e infila il pallone alle spalle del portiere indirizzando la gara a favore dei giallorossi. Una rete fondamentale in ottica qualificazione.

Santaniello (Avellino): un gol pesantissimo, dal sapore di serie B. Aloi batte magistralmente un calcio d’angolo, i centrali del SudTirol stanno a guardare e lui si inserisce alla grande beffando un incerto Poluzzi.

Chiricò (Padova): ma che partita ha fatto? Segna tre gol (due in rapida successione, uno bellissimo su calcio piazzato), poteva farne addirittura il doppio per tutte le occasioni che ha creato. Imprendibile, dall’inizio alla fine. Spettacolari alcuni scambi nello stretto con Jelenic.