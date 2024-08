Ufficiale Foggia, accordo biennale con Mazzocco. Si era appena svincolato dall'Avellino

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Davide Mazzocco che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2026.

Mazzocco, centrocampista classe 1995 nato a Feltre (BL), cresce calcisticamente nel Montebelluna e nelle giovanili del Parma. Nel 2014 fa il suo esordio in serie cadetta nelle fila del Padova. Nel 2019/2020 il suo cartellino diventa di proprietà della Spal che lo gira in prestito al Pordenone e, poi, alla Virtus Entella. Nel 2021 passa al Cittadella. Nel 2023 indossa i colori dell’Avellino mentre, nell’ultima stagione, veste la maglia del Latina, in prestito. Nella sua carriera ha totalizzato – tra i club di serie B e C – 265 presenze, 21 gol e 11 assist.

Ecco le sue prime parole in rossonero: “Ho risposto subito presente alla chiamata del Foggia. Sono determinato e pronto per iniziare questa nuova avventura in una piazza che conosco per passione e calore”.