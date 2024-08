Ufficiale Avellino, risoluzione consensuale del contratto con Davide Mazzocco

Serie C

Oggi alle 14:23

L’Us Avellino rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Davide Mazzocco. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.