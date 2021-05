Foggia, Corda risponde a Felleca: "Ho un contratto a tempo indeterminato, voglio restare"

vedi letture

Alle parole di Roberto Felleca, ex patron del Foggia, sempre ai microfoni di tuttocalciopuglia.com, ha risposto il diretto interessato Ninni Corda, che l'imprenditore sardo ha definito intelligente ma forse non in piena linea con i programmi della nuova società rossonero: "Fa piacere che abbia detto che io sia una persona intelligente. Mi sarei preoccupato se mi avesse definito furbo, perché i furbi sono come le volpi e però poi finiscono in pelliccia… E io, appunto da intelligente, so anche sbagliare da solo: in vita mia ho fatto errori, ma li faccio sempre da solo. Il mio unico pensiero sarà quello di valutare le cose come meglio ritengo. Con Felleca abbiamo fatto ottime annate, ma sto facendo un buon lavoro anche con la Pintus. Al momento siamo focalizzati sui playoff. È naturale che abbiamo in ballo anche il rinnovo di Marchionni, che ha fatto un buon lavoro. Con la Pintus ci siamo detti che subito dopo ci siederemo e valuteremo il futuro. Io a Foggia sto bene, ho un contratto a tempo indeterminato. La mia intenzione è quella di restare”.