Ufficiale
Gubbio, arriva a titolo definitivo dall'Hellas Verona il classe 2006 Oumar Barry
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As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito dalla società Hellas Verona Fc a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Oumar Barry.
Nato in Francia il 17 marzo 2006 Barry è un difensore di piede mancino che può essere impiegato sia da centrale che da terzino sinistro, in Italia ha vestito a livello giovanile le maglie di Genoa e Verona.
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