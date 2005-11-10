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Potenza, accordo annuale con l'ex Pontedera Matteo Manfredonia
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Potenza Calcio rende noto di aver acquistato il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe 2004 Matteo Manfredonia. Il nuovo centrocampista rossoblù ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027.
Matteo Manfredonia, la carriera
Manfredonia cresce nel settore giovanile del Vicenza. Dopo le esperienze con le maglie di Genoa, Imolese e Union Clodiense, si trasferisce all’US Città di Pontedera nella stagione 2025/26. Nel corso della sua carriera, il nuovo centrocampista rossoblù ha collezionato 63 presenze, 1 rete e 1 assist nei professionisti, tra campionato e Coppa Italia di Serie C.
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