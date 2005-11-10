Ufficiale
Folgore Caratese, in attacco arriva il classe 2002 Brando Ciravegna
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La Folgore Caratese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Brando Ciravegna.
Brando Ciravegna, la carriera
Attaccante classe 2002, è cresciuto nei settori giovanili di Empoli, Siena e Pistoia, distinguendosi per la sua duttilità offensiva, che gli permette di ricoprire tutti i ruoli del reparto avanzato. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del San Donato Tavarnelle, collezionando 29 presenze, 10 gol e 1 assist.
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