Ufficiale Il Giugliano si rinforza a centrocampo. In prestito dal Vicenza arriva Cester

Lo avevamo già anticipato, il Giugliano erano riuscito a strappare la concorrenza di Gubbio e Triestina, e ora arriva l'ufficialità dell'operazione conclusa: la formazione campana si è infatti assicurata Stefano Cester dal Vicenza, con la formula del prestito sino al termine della stagione.

Ad annunciare il tutto, proprio la formazione biancorossa, mediante la nota che di seguito riportiamo:

"La società L.R. Vicenza comunica di aver definito con il Giugliano Calcio 1928 la cessione a titolo temporanea del centrocampista classe 2002 Stefano Cester.

A Stefano i migliori auguri per questa nuova esperienza".