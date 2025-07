Ufficiale Carpi, arriva un centrocampista in prestito dal Bologna: è il 2005 Rosetti

L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Manuel Rosetti.

Rosetti, mediano classe 2005 cresciuto nel Bologna, arriva in prestito dai rossoblu, dopo aver totalizzato 55 presenze e 1 gol con la Primavera dei felsinei. Nella scorsa stagione, Manuel ha disputato il suo primo campionato fra i professionisti con il Sestri Levante, mettendo insieme 33 presenze, 2 gol e 1 assist con i liguri.

Rosetti ha sottoscritto un prestito dal Bologna di valenza annuale, con scadenza il 30 Giugno 2026.

“Il Direttore e il Mister hanno creduto tanto in me. Carpi è una grandissima piazza, affrontandola lo scorso anno ho visto l’ambiente, non ho avuto grossi dubbi nel venire qua. Sono molto contento di iniziare. Penso di essere un giocatore veloce, rapido, tecnico e molto aggressivo. - queste le prime parole di Rosetti ai canali ufficiali del club - In campo cerco di dare una mano ai compagni in tutte e due le fasi. Il mio ruolo preferito è il mediano, ma sono a completa disposizione del Mister. In Serie C l’anno scorso, dopo aver trascorso i precedenti anni nel settore giovanile del Bologna, ho trovato un livello molto alto. Anche qua ci sono giocatori che conosco, penso di essere arrivato in un’ottima squadra.”