Ufficiale Pontedera, trittico di arrivi dal Genoa. In granata ecco Gagliardi, Calvani e Sarpa

vedi letture

Trittico di arrivi in casa Pontedera, con un importante asse sul fronte Genoa. Come infatti fa sapere il club toscano con una nota ufficiale arrivano a titolo temporaneo dalla formazione liguri i calciatori Lorenzo Gagliardi, Simone Calvani e Alessio Sarpa.

Come sempre da comunicato ufficiale, ecco la presentazione dei tre nuovi volti granata: "Gagliardi, difensore classe 2004, torna a vestire la maglia del Pontedera dopo l’esperienza nella stagione 2023/24. Per lui 7 presenze tra campionato e Coppa Italia nel primo anno in granata, partendo dal 1′ nel match conclusivo della regular season sul campo della Carrarese.

Calvani, portiere classe 2005, fratello della “vecchia” conoscenza granata Gabriele, nell’ultima stagione è stato il numero “1” e capitano del Genoa Primavera (allenata da Mister Agostini), con uno score di 28 presenze e ben 8 match chiusi a porta inviolata. Nel suo curriculum anche una convocazione in Serie A.

Proviene dalla Primavera rossoblù anche Sarpa, esterno classe 2005, reduce da un’annata che lo ha visto scendere in campo 28 volte, mettendo a referto 3 gol e 3 assist. Stantuffo instancabile a disposizione del collettivo, grazie alla sua duttilità sa agire anche nel ruolo di mezzala.

Benvenuti nella famiglia granata ragazzi!".