Ufficiale Forlì, c'è un nuovo elemento per la difesa: dallo Spezia arriva Onofri in prestito

Dopo essersi messo in mostra in Serie D con la maglia del Ravenna - 36 presenze e cinque reti – nella passata stagione conquistando la promozione in Serie C per il difensore centrale Matteo Onofri c'è il ritorno in Romagna anche se con un'altra maglia. Il classe 2004, che in questa stagione ha giocato solo 80 minuti in Coppa Italia con lo Spezia, è infatti stato ceduto fino al termine della stagione al Forlì. Lo comunica il club romagnolo con una nota sui propri canali ufficiali:

"Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo per il prestito dallo Spezia fino alla fine della stagione di Matteo Onofri. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia con la nostra maglia.

Il ragazzo classe 2004 è cresciuto agonisticamente con la maglia del Cesena, prima di iniziare la sua esperienza nel mondo dei grandi con la maglia del San Marino Calcio. Nella scorsa stagione il giovane difensore è stato protagonista con la maglia del Ravenna nel campionato di Serie D collezionando 36 presenze 5 gol e 5 assist".