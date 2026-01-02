Spezia, nel futuro di Onofri c'è di nuovo la Romagna: andrà in prestito al Forlì

Dopo essersi messo in mostra in Serie D con la maglia del Ravenna - 36 presenze e cinque reti – nella passata stagione conquistando la promozione in Serie C per il difensore centrale Matteo Onofri ci sarà un ritorno in Romagna anche se con un'altra maglia. Il giovane calciatore infatti non ha trovato spazio in questi primi mesi con lo Spezia, solo ottanta minuti in Coppa Italia, e per questo sarà prestato in Serie C per trovare maggiore minutaggio e crescere.

Secondo quanto riferito da Cittadellaspezia.com il classe 2004 andrà a giocare al Forlì a titolo temporaneo fino al termine della stagione.