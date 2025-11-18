Gran Galà del calcio, premiati Achik e Ferraris: "Salernitana, daremo tutto per la B"

Assenti per cause di forza maggiore nel corso della serata conclusiva del Gran Galà del calcio tenutasi ad Arezzo lunedì 10 novembre, i calciatori della Salernitana Ismail Achik e Andrea Ferraris hanno ritirato ieri pomeriggio il premio assegnatogli dallo staff e dalla giuria rispettivamente per le categorie "miglior centrocampista laterale sinistro" e "miglior attaccante", con riferimento al campionato 2024-25. Il bomber granata, che Faggiano vorrebbe già prelevare a titolo definitivo senza aspettare la fine della stagione, ha dichiarato quanto segue: "Sono veramente orgoglioso di ricevere questa targa, voglio condividere il premio con la società del Pescara, con i miei ex compagni di squadra e con mister Baldini e il suo staff.

Spero di vincere il campionato anche con la Salernitana, siamo carichi e vogliamo riportare questa piazza nelle categorie più consone al blasone e alla passione della gente". Altrettanto felice il talentuoso Achik, voluto fortemente da mister Raffaele dopo l'ottima stagione a Cerignola: "Questi riconoscimenti fanno sempre piacere, purtroppo non siamo riusciti a vincere il campionato ma spero di riscattarmi qui a Salerno per portare questi colori più in alto possibile".