Salernitana, Raffaele: "Grande risposta dei ragazzi, giusto revocare il rigore per loro"

Soddisfazione per il risultato, ma anche qualche frecciata ai detrattori. Il tecnico della Salernitana, Raffaele, nel post gara contro il Casarano elogia la squadra dopo il 3-0 dell’Arechi ma non nasconde il fastidio per le critiche ricevute nelle ultime settimane. “Complimenti ai ragazzi per un’ottima partita in un momento complicato – ha dichiarato –. La risposta è stata ferma e va sottolineata la prova di tutti. Ora testa subito a Cava”. Parole di elogio per Molina, sorpresa nell’undici iniziale: “L’avevo visto bene in questi giorni, in crescita e voglioso. Ha fatto una grande partita, anche se non ha ancora i 90 minuti”. Raffaele si sofferma anche sugli episodi: “All’inizio della ripresa potevamo raddoppiare. Il rigore concesso e poi revocato al Casarano? Non credo ci fosse nulla.

Abbiamo affrontato una squadra di qualità, con giocatori come Chiricò che siamo riusciti ad annullare”. Poi la stoccata: “Nelle ultime partite abbiamo fatto 10 punti, non parlerei di crisi. Ho sentito illazioni inutili e vergognose sul mio rapporto con il direttore sportivo e con la squadra, così come giudizi affrettati su Molina”. Il tecnico non chiude alla speranza: “Per me la stagione non è finita, c’è ancora un lumicino. Senza il Benevento davanti ora saremmo a tre punti dal Catania”. Infine, sulla contestazione: “Nel calcio è normale. Le risposte vanno date dal campo, come oggi. Io darò il massimo fino alla fine”.