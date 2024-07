Ufficiale Giana, rinforzo in difesa. L'ex Trento Ferri firma un contratto biennale

vedi letture

È con una nota ufficiale che la Giana Erminio "comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luca Ferri, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Esperto difensore centrale classe 1991, Ferri è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e dell’Albinoleffe fino alla Primavera, per poi passare al calcio dei grandi al Prato, in Lega Pro, nella stagione 2010/11. Da lì ha vestito per due anni la maglia del Cuneo e per un anno quella della Pergolettese, sempre in Lega Pro, mentre dalla stagione 2014/15 è passato in Serie D, vestendo le maglie di Pro Sesto, Caravaggio, Arzignano (con cui ha vinto il campionato), Franciacorta e Fiorenzuola e anche con quest’ultima squadra vince il campionato 2020/21. Nella stagione successiva resta al Fiorenzuola in Serie C e incontra la Giana da avversario. Le ultime due stagioni, invece, le ha passate al Trento, dove mister Chiappella e il suo staff hanno avuto modo di incontrarlo nuovamente da avversario".