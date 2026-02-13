TMW
Napoli, il Losanna sul baby Cimmaruta: primi contatti
TUTTO mercato WEB
Sirene di mercato dalla Svizzera per Antonio Cimmaruta. Il centrocampista della Primavera del Napoli, classe 2007, è nel mirino del Losanna.
Ieri un gol sotto lo sguardo di Antonio Conte, un futuro da scrivere. Perché Cimmaruta riscuote consensi. Il Losanna ci pensa e ha già avviato i primi contatti tra le parti. Un'idea che può diventare qualcosa di più. La Svizzera chiama, il Losanna mette gli occhi sulla Cantera del Napoli...
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
4 Viviano sul fondo di fine carriera: "Vorrei sapere dove vanno a finire i miei soldi, oltre a quelli di tutti"
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juventus, Thuram in forte dubbio per l'Inter: le sue condizioni e quando arriverà la scelta di Spalletti
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile