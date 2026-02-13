Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, il Losanna sul baby Cimmaruta: primi contatti

Napoli, il Losanna sul baby Cimmaruta: primi contatti
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Alaimo
Oggi alle 15:55Serie A
Alessio Alaimo

Sirene di mercato dalla Svizzera per Antonio Cimmaruta. Il centrocampista della Primavera del Napoli, classe 2007, è nel mirino del Losanna.
Ieri un gol sotto lo sguardo di Antonio Conte, un futuro da scrivere. Perché Cimmaruta riscuote consensi. Il Losanna ci pensa e ha già avviato i primi contatti tra le parti. Un'idea che può diventare qualcosa di più. La Svizzera chiama, il Losanna mette gli occhi sulla Cantera del Napoli...

