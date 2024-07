Ufficiale Gubbio, è già addio col centrocampista Bumbu: il francese va al Team Altamura

vedi letture

Dopo 18 presenze, con una rete, con la maglia del Gubbio nella seconda metà della passata stagione per il centrocampista classe '99 Bumbu c'è una nuova avventura in Serie C, questa volta nel Girone C.

"As Gubbio 1910 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Team Altamura le prestazioni sportive del calciatore Jonathan Bumbu.

A Jonathan un sentito ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati in questi mesi in maglia rossoblù e i migliori auguri per il prosieguo della carriera".