Gubbio, non corretta applicazione delle procedure anti Covid-19: multa a presidente e club

Tegola in casa Gubbio, con la Procura Federale che, come si legge in un comunicato della FIGC, ha optato per multare il presidente Sauro Notari, il medico sociale Dott. Giangiacomo Corbucci e la stessa società per una non corretta applicazione delle procedure anti Covid-19.

Come da comunicato, l’applicazione della sanzione è "di € 1.445,00 (millequattrocentoquarantacinque) di ammenda per il Sig. Sauro NOTARI, di €1.445,00 (millequattrocentoquarantacinque) di ammenda per il Sig. Giangiacomo CORBUCCI, e di € 1.925,00 (millenovecentoventicinque) di ammenda per la società A.S. GUBBIO 1910 S.r.l;".