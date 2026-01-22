Ufficiale Pergolettese, dal Genoa arriva in prestito Meconi: nella prima parte di stagione era al Trento

Dal Genoa, con la formula del prestito temporaneo fino al 30 giugno 2026, arriva alla Pergolettese il terzino sinistro Edoardo Meconi.

Nato a Fermo il 9 febbraio 2005, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Genoa. Nella stagione 2021-2022 ha collezionato 22 presenze tra Under 17 e Under 18, mentre l’anno successivo è sceso in campo 26 volte, realizzando anche una rete. Nel 2023-2024 totalizza 17 presenze tra Primavera e Under 18, per poi raggiungere lo scorso campionato quota 30 presenze con la Primavera rossoblù, firmando 1 gol e fornendo 5 assist.

Nella prima parte di questa stagione, è stato in prestito al Trento, con cui ha collezionato 5 presenze.

“Ho vissuto diverse stagioni al Genoa nel settore giovanile e quest’anno è la mia prima esperienza tra i professionisti. Sono stato sei mesi a Trento e adesso sono qui alla Pergolettese, pronto per mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni. Abbiamo davanti 4/5 mesi importanti dove ci sarà tanto da lavorare. Già a giugno la Pergolettese mi cercava, poi sono state fatte scelte diverse. Adesso sono qui e sono felice di questa scelta; devo ringraziare la dirigenza per la fiducia.”

Arrivi dal Genoa da dove la Pergolettese, nelle stagioni passate, ha visto l’arrivo di giovani molto interessanti come Candela e Zennaro, che da qui hanno spiccato il volo e Pessolani attualmente in rosa.

“Cercherò di ricalcare le loro orme e proseguire con questa tradizione. Sono molto carico per questa mia nuova esperienza.”

A Edoardo un grosso benvenuto nella Pergolettese.