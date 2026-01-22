Ufficiale
Trento, risolto anticipatamente il prestito di Meconi. Il giocatore fa rientro al Genoa
Novità di mercato in casa Trento, con il club che ha fatto sapere di aver risolto anticipatamente il prestito di Edoardo Meconi, che fa intanto rientro al Genoa.
Questa, la nota ufficiale:
"A.C. Trento 1921 SpA comunica di aver risolto anticipatamente il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Edoardo Meconi da Genoa Cricket and Football Club.
A.C. Trento 1921 ringrazia Edoardo Meconi per l’impegno profuso con la maglia gialloblù e gli augura le migliori fortune sportive e personali per il prosieguo della propria carriera professionale".
