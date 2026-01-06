Trento, poco spazio per il giovane Meconi: può tornare subito al Genoa
Potrebbe concludersi con largo anticipo l’esperienza di Edoardo Meconi al Trento. Il terzino sinistro classe 2005, arrivato in prestito dal Genoa nell’estate del 2025, non è riuscito a trovare lo spazio sperato nel corso dei mesi.
L’utilizzo del giovane è stato infatti piuttosto limitato: appena cinque presenze complessive per 106 minuti totali, con un ruolo marginale nelle rotazioni difensive della squadra allenata da Luca Tabbiani.
Come riferito da Trivenetogoal, il Genoa starebbe valutando il rientro anticipato del giocatore o, in alternativa, una nuova sistemazione che possa garantirgli maggiore continuità. La decisione definitiva è attesa nelle prossime settimane, ma l’addio al Trento appare sempre più probabile.
