TMW
Il Pineto alla ricerca del sostituto di Bruzzaniti. Spunta il nome di Spina del Gubbio
TUTTO mercato WEB
Con la partenza di Giovanni Bruzzaniti, il Pineto deve necessariamente andare a trovare un sostituto per il reparto avanzato della compagine guidata da mister Ivan Tisci, e proprio in questi ultimi giorni di mercato sembra aver scelto il profilo su cui puntare: stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è forte l'interesse del club abruzzese per Marco Spina del Gubbio, tanto che nelle prossime ore è attesa un'accelerata anche per capire la fattibilità dell'operazione.
Saranno quindi ore calde per una società, il Pineto appunto, che per il momento ha mosso solo il prima citato attaccante, passato in forza alla capolista del Girone C di Serie C, il Catania.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
2 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile